13 июня 2014 года - семь лет назад - рано утром я не спал - у нас была трудная ночь и рано-рано утром я написал у себя в ФБ

Так завершилось освобождение украинского Мариуполя от пророссийских сепаратистов.

13 июня 2014 бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада НГУ и бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады начали операцию по освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков. Вечером того же дня над городом взвился сине-желтый флаг

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Спецоперация освобождения Мариуполя была спланирована и проведена в течение одних суток.

Бой продолжался несколько часов. В ходе штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности был уничтожен "укрепрайон" на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьёзно не пострадал.

После освобождения Мариуполя наши военные провели Широкинскую операцию (отдельный разговор!), благодаря которой линию фронта удалось отодвинуты от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наёмников. Эти события стали переломными в ходе того этапа Российско-Украинской Войны и помехой дальнейшей оккупации Украины.

Сейчас Мариуполь – город-красавец, живёт своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время не слыша страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они НЕ встретят вооружённых "до зубов" террористов по дороге домой.

Сегодня НАШИ войсковые подразделения пройдут праздничным маршем по Мариуполю. И люди будут радоваться празднику, лету, хорошему настроению! И я буду радоваться! Тогда, 7 лет назад было не так – было важно сконцентрироваться и победить, переломить гибридный натиск врага. И я счастлив тем, что мы справились - сумели, сделали!

Горжусь нашими действиями тогда, горжусь и говорю спасибо каждому, кто приложил свои силы тогда! Помню все, не легенды и россказни, а всю правду.. от пулемётов "Утёс" без станин, которые достали для обстрела бетонных ограждений врага на Греческой .. до переброски смельчаков Азовцев - в кедах и с десятком броников на всех - утвердили с командирами схему штурма и взаимодействия в кабинете за столом - по чашке кофе - и вперёд - на единственном летающем тогда самолёте Нацгвардии..

Спасибо бойцам Нацгвардии, ВС Ураины! Отдельно бойцам Азова, Днепра-1, всем, кто отстоял и каждый день уже семь лет защищает наш украинский Мариуполь!

Слава Украине!

Героям слава!

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