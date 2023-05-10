Остаются лучшими друзьями: Санна Марин разводится с мужем после 19 лет совместной жизни. Фото

Экс-премьер Финляндии Санна Марин объявила о том, что она и ее муж Маркус Ряйкконен разводятся. Пара была вместе в течение 19 лет.

Видео дня

Об этом она написала в Instagram. После развода пара продолжила дружеские отношения.

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет вместе и нашу любимую дочь. Мы остаемся лучшими друзьями и любящими родителями, которые хорошо относятся друг к другу. Мы продолжим проводить время вместе как семья и друг с другом", – отметила Марин.

Издание Yle сообщает, что Санна Марин и Маркус Ряйкконен поженились около трех лет назад, в начале августа 2020 года, но сейчас объявили о разводе. Пара познакомилась, когда им было по 18 лет, и была вместе около 19 лет.

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года, в возрасте 34 лет. Она сформировала свое правительство из пяти партий, включая четыре возглавляемые женщинами.

В начале своего правления Марин столкнулась с пандемией коронавируса, а в 2022 году ее правительство столкнулось с полномасштабным вторжением России в Украину. Кроме того, она была критикована за то, что продолжала посещать вечеринки на посту премьера.

В апреле 2023 года Социал-демократическая партия Финляндии потерпела поражение на выборах, и Марин подала в отставку с поста премьер-министра и лидера партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия заявила о передаче Украине уже 14-го пакета военной помощи общей стоимостью 161 млн евро. В его состав войдут, в частности, три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!