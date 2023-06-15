'Остановитесь, так нельзя': Галина Луговая прокомментировала свое увольнение с должности секретаря горсовета Херсона

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко уволил с должности секретаря городского совета Галину Луговую. Причиной такого решения названо отсутствие необходимости в секретаре. Сама же Галина Луговая называет другую причину – ее деловые отношения с Киевом и мэром столицы.

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Об этом Луговая рассказала в своем открытом видеообращении к Ассоциации городов Украины с просьбой оградить Херсон от давления на власть. Она также обнародовала соответствующие документы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, господин Мрочко постоянно пытался надавить на городские власти Херсона и, в частности, на нее как на секретаря горсовета.

Луговая была вынуждена каждый свой шаг согласовывать с Мрочко, и доходило до абсурда, когда ей запретили возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

"Мне запрещают участвовать в онлайн-конференциях, на которые приглашает Промышленная торговая палата. Мне запретили принять участие в конференции по решению проблем с затоплением нашего города. Мне запрещают встречаться с людьми в Степановке, где есть затопление. Мне запрещают общаться с прессой", – рассказала Луговая.

Она также отметила, что согласовывала все вопросы, которые касались привлечения средств для нужд города, но часто после этого Мрочко отказывался подписывать соответствующие письма.

Отказался он подписать и письмо мэру Киева о помощи в оздоровлении детей Херсона. А после того как Галина Луговая сама подписала этот документ, ее уволили.

Стоит отметить, что Галина Луговая выполняла полномочия городского головы во время оккупации Херсона, работая дистанционно. Она же была на должности начальника военной администрации после увольнения Херсона, по сути возобновляла жизнь в городе в трудный период и под постоянными обстрелами.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отказался от 100 млн грн из Киева на помощь региону. На решение Прокудина повлияли из-за политической борьбы против городского головы столицы Виталия Кличко. Прокудин сообщил коллегам в Киеве, что деньги региону уже не нужны. И это в ситуации, когда Херсонская область страдает из-за масштабной экологической катастрофы в результате разрушения Россией Каховской ГЭС, а десятки населенных пунктов разрушены наводнением.

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