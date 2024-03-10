Особый цветок: херсонский 'подсолнух из дронов' вошел в Книгу рекордов Украины. Видео

Цветок, который на Херсонщине до 8 марта выложили из 411 дронов для наших воинов, внесли в Книгу рекордов Украины. Высота этого подсолнуха из FPV составила 33 метра, а в ширину он был 16 метров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Именно на фоне этого цветка он 8 марта записывал поздравления по случаю Международного женского дня.

"Вместе с традиционными цветами, мы, мужчины Херсонщины, дарим вам еще один особый ЦВЕТОК. Цветок, который приблизит нашу победу", – заявил тогда чиновник.

Прокудин сообщил, что достижение зафиксировал представитель Книги мировых рекордов, глава БФ "Небо Украины" Владислав Сенюта.

Глава ОВА уточнил, что дроны, из которых на земле выложили подсолнечник, могут нести от 1,2 до 3 килограммов взрывчатки. Эти беспилотники помогут Силам обороны поражать вражеские позиции и технику.

"Дроны из этого цветка обязательно будут переданы Защитникам и Защитницам. Благодарен за поддержку инициативы нашим громадам, а также ОО "Важные действия". Объединяемся ради Победы!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бородянке Киевской области был установлен рекорд по декламированию произведений величайшего украинского поэта Тараса Шевченко. Марафон длился четыре часа, а участие в нем приняли около 200 человек.

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