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Особый цветок: херсонский "подсолнух из дронов" вошел в Книгу рекордов Украины. Видео

София Закревская
Общество
1 минута
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Особый цветок: херсонский 'подсолнух из дронов' вошел в Книгу рекордов Украины. Видео

Цветок, который на Херсонщине до 8 марта выложили из 411 дронов для наших воинов, внесли в Книгу рекордов Украины. Высота этого подсолнуха из FPV составила 33 метра, а в ширину он был 16 метров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Именно на фоне этого цветка он 8 марта записывал поздравления по случаю Международного женского дня.

"Вместе с традиционными цветами, мы, мужчины Херсонщины, дарим вам еще один особый ЦВЕТОК. Цветок, который приблизит нашу победу", – заявил тогда чиновник.

Прокудин сообщил, что достижение зафиксировал представитель Книги мировых рекордов, глава БФ "Небо Украины" Владислав Сенюта.

Особый цветок: херсонский "подсолнух из дронов" вошел в Книгу рекордов Украины. Видео

Глава ОВА уточнил, что дроны, из которых на земле выложили подсолнечник, могут нести от 1,2 до 3 килограммов взрывчатки. Эти беспилотники помогут Силам обороны поражать вражеские позиции и технику.

"Дроны из этого цветка обязательно будут переданы Защитникам и Защитницам. Благодарен за поддержку инициативы нашим громадам, а также ОО "Важные действия". Объединяемся ради Победы!" – написал он.

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