В сентябре 2024 года Петра Терентьева, основателя издания "МЕЖА" и бывшего совладельца "Буквы", внесли в базу "Миротворец" как агента российских спецслужб.

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Причиной тому стало раскрытие его тесных связей со шпионом ГРУ РФ Павлом Рубцовым, известным как испанский журналист Пабло Гонсалес. В феврале 2022 года он был арестован польскими властями и обвинен в шпионаже в пользу России.

Рубцов вошел в число восьми бывших заключённых агентов РФ, которых страны Запада передали России в рамках масштабного обмена 1 августа. Встречал Павла лично Владимир Путин, наградив за службу России.

Согласно информации в открытых источниках, Терентьев познакомился с Гонсалесом во время Революции Достоинства в 2014 году, где, вероятно, и был завербован.

Источники утверждают, что Гонсалес очаровал Терентьева своими "украинофобскими" и "имперскими" взглядами.

Терентьев так привязался к Гонсалесу, что даже получил прозвище Санчо Панса.

Он ввел агента ГРУ РФ в круг украинских журналистов, помог ему играть роль "своего". Близость между ними была такой, что Терентьев даже одалживал у Гонсалеса деньги.

Гонсалес использовал эти связи для знакомств с журналистами, политиками и бизнесменами, чтобы передавать информацию в РФ.

В 2014 году они вместе работали в Крыму, где Терентьев называл полуостров российской территорией и поддерживал российские военные действия, описывая их как "мастерские".

Также они вместе ездили в Донецк, где их якобы взяли в плен сепаратисты. Однако, по данным источников СМИ, это могло быть инсценировкой, в то время как реальный мотив – передача информации сепаратистам о наступлении на Донецкий аэропорт.