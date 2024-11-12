Основателя издания "МЕЖА" Петра Терентьева внесли в базу "Миротворец" за сотрудничество с агентом РФ
В сентябре 2024 года Петра Терентьева, основателя издания "МЕЖА" и бывшего совладельца "Буквы", внесли в базу "Миротворец" как агента российских спецслужб.
Причиной тому стало раскрытие его тесных связей со шпионом ГРУ РФ Павлом Рубцовым, известным как испанский журналист Пабло Гонсалес. В феврале 2022 года он был арестован польскими властями и обвинен в шпионаже в пользу России.
Рубцов вошел в число восьми бывших заключённых агентов РФ, которых страны Запада передали России в рамках масштабного обмена 1 августа. Встречал Павла лично Владимир Путин, наградив за службу России.
Согласно информации в открытых источниках, Терентьев познакомился с Гонсалесом во время Революции Достоинства в 2014 году, где, вероятно, и был завербован.
Источники утверждают, что Гонсалес очаровал Терентьева своими "украинофобскими" и "имперскими" взглядами.
Терентьев так привязался к Гонсалесу, что даже получил прозвище Санчо Панса.
Он ввел агента ГРУ РФ в круг украинских журналистов, помог ему играть роль "своего". Близость между ними была такой, что Терентьев даже одалживал у Гонсалеса деньги.
Гонсалес использовал эти связи для знакомств с журналистами, политиками и бизнесменами, чтобы передавать информацию в РФ.
В 2014 году они вместе работали в Крыму, где Терентьев называл полуостров российской территорией и поддерживал российские военные действия, описывая их как "мастерские".
Также они вместе ездили в Донецк, где их якобы взяли в плен сепаратисты. Однако, по данным источников СМИ, это могло быть инсценировкой, в то время как реальный мотив – передача информации сепаратистам о наступлении на Донецкий аэропорт.