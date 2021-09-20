Основатель Ukrainian Film School Алена Тимошенко: обучение не зависит от возраста, все дело в желании

Люди, которые после 30 лет приходят учиться и обрести новую профессию, получают больше удовольствия от обучения. Отметка "30" является показателем свободы быть собой.

Об этом в колонке на OBOZREVATEL рассказала основатель и руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.

"Отметка "30" больше говорит не о возрасте, а является показателем свободы, когда человек начинает реализовывать свои мечты и может позволить себе делать то, что хочет", – убеждена Тимошенко.

По ее словам, в Ukrainian Film School часто приходят взрослые люди и говорят, что в свое время получили диплом для родителей и пытались работать по специальности, а теперь хотят обрести новую профессию и работать в удовольствие.

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Тимошенко убеждена, что "перспективы" обучения зависят не от возраста, а от желания. К примеру, в киношколе всего за год можно овладеть новой профессией и воплотить ее в жизнь.

"Так, выпускник сценарного курса до киношколы работал в IT, а сейчас пишет сценарий полнометражного байопика про Валерия Лобановского; выпускница продюсерского курса, будучи студенткой, открыла свой продакшн и снимает кино; в прошлом предприниматель, а сейчас студентка актерского курса, оплачивает обучение со своих гонораров за съемки в сериалах. И таких successful stories бесконечное количество, ведь обучение и реализация после 30 – это о свободе быть собой, а в таком состоянии можно по-настоящему жить и творить", – рассказала Тимошенко.

Однако руководитель Ukrainian Film School подчеркнула, что обучение – это совсем не хобби, а важная часть жизни, требующая много времени. Сам студент, члены его семьи и сотрудники по работе должны быть готовы к таким условиям.

"Правда, этот процесс органический и через какое-то время студенты сами приходят значительно раньше занятий, а уходят позже. А обучение становится своего рода квестом со множеством задач, испытаний и вызовов", – говорит она.

Тимошенко также напомнила, что непрерывное образование формирует новые нейронные связи и поддерживает мозг в тонусе.