В течение осени 2023 года энергетики перенесут 71 гнездо аистов на специальные защитные платформы в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях и Киеве. Это поможет защитить птиц и избежать дополнительных отключений света из-за обрушения гнезда на электрические линии.

Об этом рассказали в ДТЭК Сети.

Первое аистое гнездо в рамках осенней акции #Аист энергетики ДТЭК Киевские электросети укрепили в Киеве.

"Несмотря на войну, ДТЭК продолжает развивать инфраструктуры электросетей. Наша цель – предоставлять украинцам качественные услуги по электроснабжению европейского уровня и при этом быть максимально дружественными к окружающей среде. Сегодня мы укрепили гнездо аистов в микрорайоне Бортничи. Мы перенесли его не специальную защитную платформу. Теперь оно будет крепко держать. на опоре, не будет сползать на провода, и когда аисты вернутся из теплых краев, это поможет защитить их от поражения током. .

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В течение октября-декабря 2023 года в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях планируют укрепить 71 защитную конструкцию для гнезд аистов.

В компании рассказали, что в целом за последние 10 лет энергетики ДТЭК Сети уже укрепили 507 ячеек аистов на электроопорах и это помогло защитить по меньшей мере 10 тысяч птиц.

Напомним, в июле 2023 года на сайтах ОСР ДТЭК Сети появилась возможность сообщать об обнаруженных аистах гнезда на электрических опорах и предоставлять информацию о количестве и состоянии птиц в них.