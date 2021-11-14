Осенняя депрессия: как узнать симптомы и помочь себе

Когда осенью дни становятся короче, многие люди по непонятным причинам начинают страдать от усталости и бессилия, настроение становится подавленным и появляется постоянное чувство голода. Так начинается сезонная депрессия.

Через три-четыре недели подавленности симптомы могут ухудшиться – человек становится сонливым, избегает социальных контактов, легко раздражается и теряет аппетит. Так описала это состояние нейробиолог, профессор Центра хронобиологии при Базельском университете в Швейцарии Анна Вирц-Джастис, пишет издание Dagens Nyheter.

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По ее словам, одна из теорий утверждает что причиной зимних сонливости, усталости и депрессии может быть неспособность людей приспособиться к переходу от светлых летних дней к зимней темноте. В связи с этим, сезонные депрессии редко диагностируются у жителей приэкваториальных стран, а вот на северных и южных широтах, где количество солнечного света очень варьирует в течение года, они случаются намного чаще.

Однако Вирц-Джастис заверила, что есть способ облегчить или даже совсем избавиться от этого состояния. Она дала несколько советов:

1. Вовремя заметить симптомы. Поскольку это состояние может возвращаться одинаковыми симпотами каждую осень и зиму, можно распознать признаки его приближения – даже завести дневник и коротко записывать свое самочувствие.

Сонливость, чувство голода, подавленность – все это вполне может сигнализировать о начале первой фазы депрессии.

2. По максимуму используйте дневной свет – он очень нужен человеку, чтобы хорошо себя чувствовать и быть работоспособным. Также он непосредственно влияет на нашу бодрость и активность.

Когда ранней осенью появляются первые симптомы приближения депрессии, было бы хорошо бывать на дневном свете как можно больше, например, прогуливаться рано утром, после того как солнце уже встало, желательно, не менее 30 минут, или же выйти в обед.

3. Попробуйте светотерапию – естественный дневной свет эффективнее, но если у вас нет возможности бывать на открытом воздухе, как вариант может сработать световая терапия. Она показывает довольно положительный результат и может быть эффективной и при других типах депрессии, особенно в сочетании с антидепрессантами.

4. Двигайтесь – физическая активность так же эффективна против депрессии, как лекарства и психотерапия. Человеку в депрессии может быть непросто начать тренировки. Но порой хватает даже совсем небольшой физической нагрузки, например, быстрой пешей прогулки длиной минимум 30 минут пять дней в неделю.

5. Обратитесь за помощью. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с депрессией, обратитесь к психологу или психиатру. Там вы сможете получить дополнительную помощь.

Ранее психолог Кира Сафронова рассказала, почему возникает осенняя депрессия, как ее распознать у себя и побороть. По ее словам, организм перестраивается под другой ритм: появляется потребность в большем количестве сна, меняется погода. В межсезонье обостряются психосоматические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания и появляется лишний вес.

Специалист посоветовала соблюдать гигиену сна, отложить в сторону одеяло и печальную музыку и придумать себе новое увлечение. Также следует ускорить метаболизм в организме и следить за своим рационом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые разработали новое устройство, которое помогает избавиться от тяжелой депрессии. Его уже протестировали на 36-летней пациентке, которая, как заверила она сама, смогла наконец избавиться от мыслей о суициде и ощутить эйфорию.