Ощутите изменения внутри: астропрогноз на 2 января

В четверг, 2 января, начинается 4 лунный день. Луна находится в Водолее, а Солнце – Козероге.

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Как рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, это будет день, посвященный коммуникации и изменениям. Праздники продолжаются и это не может не влиять на события.

По словам астролога, 2 января будет спокойным днем. "Я бы сказала, что он домашний, но многие будут ходить друг к другу в гости, я вижу много коммуникаций, опять же, разговоров и все будут чувствовать себя обновленными, другими, измененными. И вы даже не будете понимать, в чем это изменение", – сказала Исита Гая.

На первый взгляд, в жизни людей ничего не изменится, но многие ощутят определенные сдвиги внутри. "То есть я уже какой-то другой, уже не такой, как раньше", – так описала это чувство астролог.

Она порекомендовала наблюдать за собой и своими чувствами в этой ситуации. В частности, из-за того, что изменилась ситуация. "Следующий год – это год отшельника, это год гуру. И вам захочется в следующем году узнать себя, углубиться в себя. Чувствовать себя, понимать себя, вам захочется больше быть в одиночестве, чем с другими людьми. Поэтому даже в общении, в коммуникации с другими вы будете чувствовать, как вы остановились, как вы замерли и слушаете свое сердце", – спрогнозировала астрологиня.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 2 января – кому этот день принесет возможности, а кому подарит перемены.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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