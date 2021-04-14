Осадки охватят всю Украину в четверг: какой будет погода и где. Карта

Юрий Сергиенко Общество 22:09, 14.04.2021 Обновлено: 22:14, 14.04.2021

Погода в Украине в четверг, 15 апреля, будет дождливой и местами снежной. Также снизится температура воздуха.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, холоднее всего будет на западе (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди накроют всю территорию страны, а на западе осадки будут умеренными. В этом же регионе пойдет мокрый снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 тепла; днем +12… +17, в западных областях всего лишь от 5 до 8 тепла.

Погода в Киеве 15 апреля также ожидается дождливой, ночью +6… +8, днем от 12 до 14 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля.
Укргидрометцентр

Также в результате осадков на реках бассейнов Днестра и Сяна на 0,3-1 м повысится уровень воды, в реках Закарпатья – на 0,5-1,5 м (без негативных последствий).

Предупреждение о повышении уровня воды в реках Украины 15 апреля.
Укргидрометцентр

В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Предупреждение о снеголавинной опасности в Украине 15 апреля.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится. В частности, два циклона принесут похолодание, дожди и мокрый снег.

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