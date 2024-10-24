Организовала схему для уклонистов: в Ривне врачу МСЭК сообщили о подозрении

В Ривненской области врач межрайонной специализированной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) способствовала уклонению от мобилизации. Она за взятку помогла мужчине избежать мобилизации путем получения фиктивной справки об инвалидности.

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В дальнейшем такой документ предоставил бы ему возможность выехать за границу. Правоохранители объявили ей о подозрении, сообщила в среду, 23 октября, пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области.

В полиции напомнили, что противоправный бизнес наладила 50-летняя жительница Ривненского района с двумя сообщницами. К делу привлекли более 20 медицинских работников, среди которых чиновники МСЭК.

Свои "услуги" женщины сначала оценили в 11 400 долларов, а впоследствии увеличили цену еще на 5 300 долларов. Организаторов разоблачили еще 9 октября и сообщили им о подозрении.

"Женщины, с целью получения группы инвалидности 47-летним "клиентом", приступили к организации изготовления поддельной медицинской документации последнего, с внесением информации о проведении лечения "клиента" в медицинских учреждениях Ривного и направлении материалов на МСЭК для дальнейшего рассмотрения и установления группы инвалидности", – говорится в сообщении Нацполиции.

23 октября следователь следственного управления сообщил 46-летнему врачу о подозрении в получении неправомерной выгоды за совершение действий с использованием положения, занимаемого работником в учреждении, в интересах предоставляющего такую выгоду, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. . 354 УК Украины.

Во время санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли полученные деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. МСЭК будет ликвидирован до 31 декабря 2024 года.

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