Make russia small again: Зеленский надел красноречивую футболку с историей. Фото и видео

В своем обращении к стране 23 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты передадут Украине 20 млрд долларов из замороженных российских активов. Также он рассказал о совещании с топ-силовиками о ситуации на фронте в Донецкой и Курской областях и о "подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку".

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Свое обращение Зеленский сделал в футболке с принтом Make russia small again. Одежда с принтами "Сделать россию снова маленькой" (именно так переводится надпись) только недавно появилась в интернет-магазинах. Но у принта – кстати, он на историческую тему – есть своя интересная история.

По словам президента, он получил такую футболку сегодня, во время встречи с представителями украинской общественности.

Сейчас принты Make russia small again – они есть для футболок, курток, шевронов и т.п. – доступны в нескольких вариантах. Зеленскому выбрали тот, где изображена карта Московского княжества от 1462 г., когда в его состав входили только Москва, Суздаль и Вологда.

С задней стороны футболки размеры княжества сравниваются с размерами нынешней России.

Интересно, что раньше в такой футболке увидели бывшего президента, главу партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Черновицкий центр партии показал видео, на котором Петр Алексеевич принимает такую футболку "от грузинских друзей" и сразу же натягивает ее.

Какие именно "грузинские друзья" сделали такой подарок, и, когда это произошло, в партии не объяснили. Но сразу в нескольких интернет-магазинах появилась реклама "Футболок, как у Порошенко".

Лозунг Make russia small again является отсылкой к предвыборному лозунгу Дональда Трампа Make America Great Again, что переводится буквально как "Сделаем Америку снова великой". Лозунг был популяризирован Трампом еще в ходе его президентской кампании 2016 года.

Но на самом деле этот лозунг первым использовал в 1979 году президент США Рональд Рейган. Другой президент Билл Клинтон в президентской кампании на выборах 1992 года также пользовался этим лозунгом, но уже в 2016 году назвал его "расистским".

Что не помешало Трампу зарегистрировать лозунг в качестве своей торговой марки и зарабатывать деньги на принтах Make America Great Again.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последним соцопросам, Трамп неожиданно опередил Харрис сразу во всех переменных штатах.