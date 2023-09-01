Организовал незаконные рубки леса: ГБР объявило подозрение экс-директору лесхоза на Винниччине. Фото

Бывший директор госпредприятия "Могилев-Подольское ЛХ" (Винницкая область) получил подозрение в организации незаконных вырубок леса. Убытки от преступной схемы оценивают в 51 миллион гривен.

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Государственное бюро расследований на официальном сайте 1 сентября сообщило, что фигурант подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжелые последствия, совершенном группой лиц(ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Офис генерального прокурора отметил в Telegram, что следствие задокументировало пять эпизодов противоправной деятельности должностных лиц.

Правоохранители считают, что незаконное уничтожение деревьев руководитель Могилев-Подольского лесного хозяйства организовал вместе с сообщниками. К этому может быть причастен человек, который в то время был и.о. первого заместителя начальника Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Экосистеме леса нанесен непоправимый ущерб на многие годы", – указали в ГБР.

Установлено, что подозреваемый сознательно не обеспечил получение лесным хозяйством специального документа – оценки влияния на окружающую среду. Только при его наличии разрешается производить рубки деревьев на определенных территориях.

Без этих документов руководитель в течение 2020-2021 годов выдавал лесорубные билеты на проведение масштабных рубок. Таким образом на площади 14 га было срублено более 7 тысяч деревьев разных пород.

Если вину экс-директора лесхоза докажут в суде, он может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– В начале августа народный депутат Анатолий Гунько был арестован на 60 суток с возможностью внести залог в размере 30 миллионов гривен. Его обвиняют в получении взятки за обещание помочь в предоставлении 1700 гектар земли в Ривненской области в аренду руководителю агрофирмы.

– Адвокаты нардепа пытались обжаловать это решение. Однако 29 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила парламентария под стражей.

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