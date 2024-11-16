'Оранжевий' или 'жовтогарячий'? Как правильно назвать украинский

Среди многообразия и богатства украинского языка часто встречаются синонимы, по использованию которых есть определенные нюансы. Например, промежуточный цвет между красным и желтым, часто называют "оранжевим", "жовтогарячим" или "помаранчевим".

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила особенности употребления названий цветов. Она рассказала все аспекты употребления слов "оранжевий" и "жовтогарячий".

На самом деле слова "оранжевий", "помаранчевий" и "жовтогарячий" являются синонимами.

По словам Багний, есть только одна деталь. Название "жовтогарячий" – чисто украинское, а "оранжевий" и "помаранчевий" пришли к нам из других языков.

Название происходит от слова "апельсин" на разных языках: pomarańcza – на польском, orange – на английском, pomme d'orange – на французском, arancia – на итальянском.

Кстати, оранжевый – национальный цвет Нидерландов. Первоначально полоса этого цвета присутствовала на флаге страны, однако позже она была заменена красной. Причина проста и банальна – оранжевая ткань была дефицитом.

Жители Нидерландов во время национальных праздников одевают оранжевую одежду, а футбольные болельщики даже окрашивают лицо в оранжевый цвет.

В Ирландии оранжевый – символ протестантизма.

А в Украине все мы помним Оранжевую революцию – кампанию общенациональных протестов, митингов, пикетов, стачек и других акций гражданского неповиновения в Украине на президентских выборах 2004 года.

Во многих странах, например в Бельгии, светофоры вместо желтого имеют оранжевый фонарь.

В христианской традиции оранжевый цвет используется для изображения Святой Троицы при росписи пасхальных яиц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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