Oral History Association стала международным партнером 'Форума устной истории Украины'

Международным партнером первой офлайн-встречи украинских и мировых документационных инициатив "Форум устной истории Украины" стала Oral History Association (OHA) - Ассоциация устной истории, базирующаяся в американском штате Техас. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, инициатор Форума, является первым представителем Украины в этом сообществе.

На мероприятии, которое состоится 10 октября 2023 г. в Киеве, со специальной речью выступит исполнительный директор OHA — доктор Стивен Слоун, историк, профессор Бейлорского университета в Техасе.

Доктор Слоун специализируется на устной и общественной истории. Его первой академической должностью была должность содиректора Центра устной истории и культурного наследия в Университете Южного Миссисипи. В 2007 году он стал профессором кафедры истории и директором Института устной истории в Бейлорском университете. В сообществе устных историков доктор Слоун является исполнительным директором Oral History Association.

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Профессор является участником исторических организаций, автором книг и статей по теме устной истории и Второй мировой войны. Работал с освободителями концлагерей и пережившими геноцид. Удостоен многочисленных наград за сохранение исторических памятников и проекты устной истории.

Членство в Oral History Association – еще один шаг работы Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова на международной арене. Благодаря этому сотрудничеству свидетельства украинцев о войне получат распространение в мире. ОНА с 1966 года объединяет преподавателей, студентов, историков, архивистов, библиотекарей и кинематографистов. В 2022 году Ассоциация осудила полномасштабное вторжение россии в Украину, отметив: "Цель этой агрессии – сделать невидимой историю украинского народа". Сообщество поддерживает работу тех, кто документирует зверства россиян.

В рамках "Форума устной истории" запланированы три панельные дискуссии, в ходе которых участники будут обсуждать разные аспекты документации опытов войны. Мероприятие является инициативой Музея "Голоса Мирных", который документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация доступна по ссылке и открыта по 8 октября 2023 года.

По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу [email protected].

По вопросам регистрации и дополнительных вопросов — к Владимиру Капустину по электронному адресу [email protected].

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