Определены победители третьей грантовой программы на 1 млн грн от Фонда Вадима Столара

Победители третьего конкурса на получение целевых грантов от Фонда Вадима Столара в рамках программы "Грант на важное дело" получат разовую помощь в пределах 1 000 000 гривен общего финансирования на реализацию своих проектов. Об этом говорится в сюжете Новости.Live.

"При подготовке третьей программы было решено сфокусироваться на инициативах по оказанию непосредственной помощи защитникам и защитницам. Поэтому участники представляли проекты по созданию и оснащению кабинетов для оказания психологической помощи и физической реабилитации военнослужащим – участникам боевых действий. Конкурсная комиссия выбирала более 100 кандидатов. Принять решение было тяжело, но в конце концов мы определили победителей. Один миллион гривен получат Никольский поселковый совет и Благотворительный фонд "Восстановление духа". Спасибо вам за вашу работу!" – заявила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Никольский поссовет будет реализовывать проект, в котором защитникам будет предоставляться психологическая поддержка и социализация путем проведения специальных курсов и мастерклассов. В частности – с целью предотвращения проявлений посттравматического синдрома.

"Хочу выразить слова благодарности Фонду Вадима Столара от имени Никольского поссовета за то, что наша община победила в этом сверхважном проекте по поддержке наших военнослужащих и ветеранов", - отметил председатель Никольского поссовета Василий Митько.

Фонд "Восстановление духа" в рамках предоставленного гранта будет проводить мероприятия по восстановлению военных, получивших минно-взрывные травмы, по персонально разработанным для каждого из них планам.

Наша организация специализируется на медицинской, физической, психологической реабилитации украинских героев. И мы обещаем, что приложим все усилия, чтобы улучшить качество их жизни", - подчеркнула руководитель проектов БФ "Восстановление духа" Мария Косенко.

"Уже третий год мы реализуем грантовую программу, которая позволяет расширить возможности Фонда помощи людям во время войны. В этом сотрудничестве мы помогаем неприбыльным организациям осуществлять их проекты. В результате чего необходимую поддержку получают еще больше украинцев", – сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Напомним, первая грантовая программа Фонда касалась физической реабилитации пострадавших от войны украинцев. Вторая фокусировалась на психоэмоциональном восстановлении военных и гражданских. Каждый раз победители конкурса получают финансирование представленных проектов на общую сумму 1 миллион гривен. Всего за время существования программы "Грант на важное дело" участники получили уже 3 миллиона гривен.