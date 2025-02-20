Опишнянская ОТГ закупила дроны более чем на 19 млн грн, переплатив в 1,5-2 раза, – Сикалов
Несмотря на обещания главы местной ОТГ Николая Ризныка направить половину дополнительных бюджетных поступлений за 2023 год на ВСУ, община, по данным СМИ, направила на нужды армии менее трети этих средств. В то же время, собственные закупки дронов, оптических приборов и дальномеров ОТГ провела непрозрачно и с признаками коррупции: участие в торгах принимал один участник, детали тендера не разглашались, а исполнители тендеров – неизвестные на рынке компании.
Об этом в блоге "Как местные князья на Полтавщине превращают ОТГ в ОПГ" на сайте "Деловая столица" заявил общественный активист и главный редактор издания "Последний бастион" Геннадий Сикалов.
"Опишня – малая родина владельца ритейл-сети "Аврора" Льва Жиденко и место регистрации их материнской компании. В рамках военных льгот они в 2023 году перешли на упрощенную систему налогообложения и платили НДФЛ в бюджет ОТГ. Вышло около 340 млн. почти половину". Как выяснили журналисты, на самом деле – хорошо, если треть. Другое пошло на "благоустройство". Но вот решили купить дроны и оборудование собственноручно", – пишет общественный активист.
По его словам, наиболее логичным способом распоряжения этими деньгами было бы их возвращение субвенцией в государственный бюджет – военные нужды, ведь опыта оперирования такими суммами в Опишне не было.
"Покупали у компании-ноунейма ООО "НПО Запад" на 10,8 млн грн фпв-дронов. Ранее, в 2023 году, Опишнянская ОТГ закупила значительно большие партии квадрокоптеров, скорее всего, речь идет о FPV-дронах производства ООО "НПО ЗАХОД". Этот поставщик участвовал в четырех тендерах на закупку летательных аппаратов по одному и тому же классификатору – дважды в Опишнянской ОТГ и дважды для коммунального предприятия Святошинского района. Все 4 тендера проходили на безальтернативной основе. Из открытых источников о деятельности этого ООО как производителя дронов ничего не известно. То есть паяльная контора-ноунейм, и дроны, купленные Опишней, ее собственного производства", – продолжает Геннадий Сикалов.
Главный редактор издания "Последний бастион" приводит информацию о еще одном тендере Опишнянской ОТГ, в котором победил ФЛП "Бондаренко Александр Николаевич. ФЛП продал оптику, дальномеров и квадрокоптеров на сумму более 9 млн грн. Также с закрытой документацией, без участия ФЛП в других подобных тендерах.
Чтобы не быть голословным, обратимся к референсам и экспертному мнению. Актуальный тендер от п/ч через АОЗ. 8-дюймовый фпв, 96 штук по цене 23500 грн за штуку. Возьмем ведущих волонтеров. Фонд "Вернись живым". В прошлом году они закрыли проект на 5000 fpv. Средняя цена – 45 000 грн. При этом 60% дронов с тепловизионными камерами и в комплект в каждый включен боекомплект (ни боекомплекта, ни тепловизора у Опишни не было, скорее всего)", – отмечает автор блога.
Геннадий Сикалов также приводит слова координатора фонда "Сергея Притулы" Богдана Данилива, что в среднем цена такого дрона – от 380 до 500+ долларов в зависимости от конфигурации.
"Деньги, которые "прикурили" на этих тендерах – спасены жизни моих собратьев, которые сейчас защищают нашу страну на Востоке. Воровать на дронах – зло в чистом виде, которое должно быть наказано. Подаю заявление о преступлении к БЭБ и ОГП. Беспредел местных князьков не остановит никто, кроме нас", – резюмировал Геннадий Сикалов.