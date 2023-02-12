''Операция ''Козы'': украинский волонтер организовал эвакуацию из прифронтовой Карловки стада животных. Видео

Украинский волонтер Денис Христов эвакуировал из прифронтового села Карловка на Донетчине мужчину и всех его животных, включая целое стадо коз. Для этого пришлось нанять фуру.

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Об этом волонтер сообщил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Эвакуацию провели в четверг, 9 февраля.

Христов рассказал, что найти машину и водителя, который согласится на такую операцию, было непросто. Кроме того, российские оккупанты встретили их в Карловке обстрелом кассетными боеприпасами. К счастью, никто не пострадал, и в конце концов эвакуация прошла успешно.

В общей сложности удалось вывезти из села 71 козу, 45 кур, двух кошек и собаку. Их пришлось подвозить на меньшей машине к фуре, так как такой тяжелый транспорт не мог проехать к дому из-за плохого состояния дороги.

Всего волонтер и водитель совершили немало таких поездок от села к грузовику, ведь за один раз они могли перевезти в салоне всего несколько коз.

"Благодарю всех за донаты и поддержку. Признаюсь, удовольствие не из дешевых заказать такую фуру. Но еще дороже мне бы стало, если бы этот пятнадцатитонник застрял бы в поле. Слава Богу все вырулили", – написал Христов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля в Киеве прошла первая Всеукраинская зоозащитная премия. Ее получили 20 зоозащитников, которые спасают жизнь животных в Украине во время войны.

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