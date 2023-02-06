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В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

Мария Шевчук
Общество
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В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

2 февраля в Киеве состоялась первая Всеукраинская зоозащитная премия. Ее получили 20 зоозащитников, спасающих жизнь животных в Украине. Инициаторами награды выступили Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals и межфракционное объединение "Гуманная страна".

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В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

На сайте UAnimals каждый желающий мог номинировать на премию волонтеров, работников общественных организаций и приютов, ветеринаров и других зооактивистов. Финальный список победителей среди заявок от украинцев определило экспертное жюри премии.

"Первая Всеукраинская зоозащитная премия - наш способ поблагодарить сотни тысяч украинцев, которые под обстрелами и в оккупации продолжают спасать животных: собак и кошек, коров и овец, тигров и львов. В этот вечер мы вручили двадцать статуэток волонтерам и зоозащитникам, которых номинировали украинцы и избрало жюри", – говорит Александр Тодорчук, военнослужащий ВСУ, основатель Всеукраинского гуманистического движения UAnimals, инициатор создания МФО "Гуманная страна" и первой Всеукраинской зоозащитной премии.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны
В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

Тодорчук считает, что таких наград в Украине должно быть в тысячи раз больше. К примеру, для бабушки, которая в оккупации делится едой с беспризорными животными. Для военного, спасающего каждую жизнь рядом, защищая Украину. Для всех тех, чьих имен мы можем даже не знать, но чьим героизмом вдохновляемся ежесекундно.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

"Очень трогательно, что столько активистов приобщились к помощи украинцам и животным, оказавшимся в беде во время войны. Прекрасно, что труд этих смелых и милосердных людей получает признание. Мы в IFAW также продолжаем поддерживать зооволонтеров, приюты для животных и другие организации в Украине и соседних странах: помогаем им с едой и всеми необходимыми вещами, оказываем животным убежища и медицинскую помощь", – сказала Селин Сислер-Бьенвеню, программный директор Международного фонда защиты животных (IFAW) по реагированию на катастрофы и уменьшение рисков в Европе, участница жюри первой Всеукраинской зоозащитной премии

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

Основательница Гостомельского приюта для животных помогает животным уже более двадцати лет. Когда Ася Серпинская начинала заниматься зооактивизмом, на нее и подобных ей смотрели как на чудаков.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

"Сегодня я вижу среди победителей премии молодых людей и убеждена, что зоозащитное движение в Украине будет иметь светлое будущее. А когда смотрю на наших защитников, которые держат на руках котят и щенков, верю, что Украина победит. Мы ведь спасаем животных для того, чтобы оставаться людьми", – говорит Ася Вильгельмовна Серпинская, одна из первых зооактивисток в Украине, основательница Гостомельского приюта для животных и победительница первой Всеукраинской зоозащитной премии.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

UAnimals – всеукраинское гуманистическое движение, существующее с 2016 года и пропагандирующее гуманное отношение к животным, защищающее их от эксплуатации и издевательств. За семь лет деятельности движение добилось принятия в Украине важных зоозащитных законов, достигло запрета эксплуатации животных в цирках около 30 украинских городов.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

В 2017 году команда UAnimals провела первый Всеукраинский марш за права животных, собравший более 5000 человек и ставший самым масштабным зоозащитным событием в Восточной Европе. С 24 февраля 2022 года движение сосредоточило усилия на спасении животных в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях Украины.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

Поддержать деятельность UAnimals можно на сайте движения и на платформе Patreon.

Согласно релизу, победителями стали Ася Серпинская, Наталья Попова, Анастасия Тиха и Сергей Григорьев из Киевщины, Диана Насибова и Татьяна Диденко из Черниговщины, Светлана Остапкова и Элеонора Крутова из Донецкой области, Елена Пылова и Олеся Кулик из Запорожья, а также из Сум.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

В то же время отличия получили и Марина Суркова из Харькова, разрабатывающая зоозащитные законопроекты, Михаил Сторожук, эвакуировавший с бахмутского направления около 150 четырехлапых, Ирина и Олег Тютюны из Херсона, которые занимались животными во время оккупации города, а также Александра Левицкая, которая вместе с Александром Левицким. заботится в своем приюте о более чем 600 животных: коров, лошадей, коз, овец, свиней, пони и ишаков. Андреа Чистернино из Италии, в 2014-м открыл с женой-украинкой приют Rifugio Italia для домашних животных в селе Лисовичи Киевской области.

В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны