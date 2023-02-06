В Украине отметили волонтеров, спасающих животных во время войны

2 февраля в Киеве состоялась первая Всеукраинская зоозащитная премия. Ее получили 20 зоозащитников, спасающих жизнь животных в Украине. Инициаторами награды выступили Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals и межфракционное объединение "Гуманная страна".

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На сайте UAnimals каждый желающий мог номинировать на премию волонтеров, работников общественных организаций и приютов, ветеринаров и других зооактивистов. Финальный список победителей среди заявок от украинцев определило экспертное жюри премии.

"Первая Всеукраинская зоозащитная премия - наш способ поблагодарить сотни тысяч украинцев, которые под обстрелами и в оккупации продолжают спасать животных: собак и кошек, коров и овец, тигров и львов. В этот вечер мы вручили двадцать статуэток волонтерам и зоозащитникам, которых номинировали украинцы и избрало жюри", – говорит Александр Тодорчук, военнослужащий ВСУ, основатель Всеукраинского гуманистического движения UAnimals, инициатор создания МФО "Гуманная страна" и первой Всеукраинской зоозащитной премии.

Тодорчук считает, что таких наград в Украине должно быть в тысячи раз больше. К примеру, для бабушки, которая в оккупации делится едой с беспризорными животными. Для военного, спасающего каждую жизнь рядом, защищая Украину. Для всех тех, чьих имен мы можем даже не знать, но чьим героизмом вдохновляемся ежесекундно.

"Очень трогательно, что столько активистов приобщились к помощи украинцам и животным, оказавшимся в беде во время войны. Прекрасно, что труд этих смелых и милосердных людей получает признание. Мы в IFAW также продолжаем поддерживать зооволонтеров, приюты для животных и другие организации в Украине и соседних странах: помогаем им с едой и всеми необходимыми вещами, оказываем животным убежища и медицинскую помощь", – сказала Селин Сислер-Бьенвеню, программный директор Международного фонда защиты животных (IFAW) по реагированию на катастрофы и уменьшение рисков в Европе, участница жюри первой Всеукраинской зоозащитной премии

Основательница Гостомельского приюта для животных помогает животным уже более двадцати лет. Когда Ася Серпинская начинала заниматься зооактивизмом, на нее и подобных ей смотрели как на чудаков.

"Сегодня я вижу среди победителей премии молодых людей и убеждена, что зоозащитное движение в Украине будет иметь светлое будущее. А когда смотрю на наших защитников, которые держат на руках котят и щенков, верю, что Украина победит. Мы ведь спасаем животных для того, чтобы оставаться людьми", – говорит Ася Вильгельмовна Серпинская, одна из первых зооактивисток в Украине, основательница Гостомельского приюта для животных и победительница первой Всеукраинской зоозащитной премии.

UAnimals – всеукраинское гуманистическое движение, существующее с 2016 года и пропагандирующее гуманное отношение к животным, защищающее их от эксплуатации и издевательств. За семь лет деятельности движение добилось принятия в Украине важных зоозащитных законов, достигло запрета эксплуатации животных в цирках около 30 украинских городов.

В 2017 году команда UAnimals провела первый Всеукраинский марш за права животных, собравший более 5000 человек и ставший самым масштабным зоозащитным событием в Восточной Европе. С 24 февраля 2022 года движение сосредоточило усилия на спасении животных в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях Украины.

Поддержать деятельность UAnimals можно на сайте движения и на платформе Patreon.

Согласно релизу, победителями стали Ася Серпинская, Наталья Попова, Анастасия Тиха и Сергей Григорьев из Киевщины, Диана Насибова и Татьяна Диденко из Черниговщины, Светлана Остапкова и Элеонора Крутова из Донецкой области, Елена Пылова и Олеся Кулик из Запорожья, а также из Сум.

В то же время отличия получили и Марина Суркова из Харькова, разрабатывающая зоозащитные законопроекты, Михаил Сторожук, эвакуировавший с бахмутского направления около 150 четырехлапых, Ирина и Олег Тютюны из Херсона, которые занимались животными во время оккупации города, а также Александра Левицкая, которая вместе с Александром Левицким. заботится в своем приюте о более чем 600 животных: коров, лошадей, коз, овец, свиней, пони и ишаков. Андреа Чистернино из Италии, в 2014-м открыл с женой-украинкой приют Rifugio Italia для домашних животных в селе Лисовичи Киевской области.