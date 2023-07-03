Хотел подорвать авто: ФСБ заявила о задержании 'диверсанта', который якобы собирался убить Аксенова. Видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что пресекла попытку покушения на гауляйтера Крыма Сергея Аксенова. По результатам операции якобы задержан "диверсант" – гражданин России, которого "завербовала СБУ" и которого "обучали в Украине минно-взрывному делу".

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Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Там заявили, что мужчина якобы планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

Спецслужба государства-террориста завела дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Пропагандисты уже показали настоящий "детектив" с задержанием диверсанта. Он якобы дал показания, в которых признался, что "был завербован спецслужбами Украины и получил позывной "Каратист"", после чего проходил учения на полигоне.

"Потом я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Сначала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил на связь с Игорем ("куратором от СБУ". – ред.), ожидал дальнейших указаний, ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль для установки туда мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на Севастопольскую улицу для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича", – рассказал мужчина на видео.

Аксенов, со своей стороны, уже рассыпался благодарностями своим "спасителям" из ФСБ.

"Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели "СВО", поставленные президентом. Так и будет", – наивно заявил гауляйтер.

Напомним, что в мае в России уже заявляли о якобы предотвращении покушения на гауляйтера Крыма Аксенова, а также на нескольких других представителей оккупационных "властей" на украинском полуострове. В организации покушений тогда обвинили заместителя главы Офиса президента Украины Романа Машовца.

В ФСБ РФ также выдали, что задержали "членов украинской агентурной группы" – семь человек, имеющих гражданство Украины, России и Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня во временно оккупированном Симферополе на территории Крыма взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился помощник "вице-премьера" оккупированной территории Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов.

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