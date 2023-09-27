'Они сражались ради нас': Зеленский поделился трогательным роликом о Дне защитников и защитниц Украины

Президент Владимир Зеленский поделился трогательным роликом ко Дню защитников и защитниц Украины. Он напомнил, что в воскресенье, 1 октября, этот день впервые отметят в новую дату – вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших погибших Героев.

Зеленский выразил надежду, что это станет новой традицией всех украинцев. Печальное видео появилось в Telegram главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах United24, показанных украинским лидером, отражены наиболее трагические воспоминания нашего народа за последние полтора года: дети на могилах родителей, люди, которые на коленях провожают в последний путь своих Героев и тысячи государственных флагов на кладбищах государства.

Видео дня

"Они сражались ради нас. Они отдали жизнь, чтобы мы могли и дальше свободно жить", – говорится в ролике.

"9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. Но вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", – написал президент.

Напомним, согласно Закону "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде", День защитников и защитниц Украины будет теперь отмечаться не 14, а 1 октября. Праздник с самого начала был приурочен ко дню Покрова Пресвятой Богородицы.

Дата праздника изменилась в связи с тем, что православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября перешли на новый юлианский календарь. В этой связи на 13 дней сместились даты всех церковных праздников. По новоюлианскому календарю Покров отмечают не 14, а 1 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа в Украине чествовали память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность. Дата приурочена к событиям, произошедшим в конце августа 2014 года – именно на эти дни пришелся пик Иловайской трагедии.

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