Они сражались ради нас: 1 октября вся Украина почтит минутой молчания память погибших защитников и защитниц

Завтра, 1 октября, когда вся Украина будет отмечать День защитников и защитниц нашей страны, в 9:00 будет объявлена национальная минута молчания. В эту минуту остановятся люди, автомобили, предприятия, чтобы вспомнить тех, благодаря кому мы можем продолжать жить и заниматься своими ежедневными заботами.

Об этом сообщили в Офисе президента, призывая каждого украинца присоединиться к флешмобу памяти на любом месте, где бы в эту минуту они не находились. Если же в этот момент вы обнаружите, что вокруг вас все остановилось и умолкло, то пусть это не создает чувства тревоги, а только глубокого почтения к нашим Героям.

"9 часов. Воскресенье. 1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", – указали в пресс-службе гаранта.

Видео дня

Там же указали, что это должно стать постоянной традицией этого праздника не только для нас, но и новых поколений. Только благодаря украинским защитникам, военным и добровольцам они смогли появиться на свет, жить в свободной, демократической стране.

"Они сражались ради нас, а мы остановимся ради них", – заключили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский поделился трогательным роликом ко Дню защитников и защитниц Украины. Он напомнил, что в воскресенье, 1 октября, этот день впервые отметят в новую дату – вся Украина на минуту остановится, чтобы в молчании почтить подвиг наших погибших Героев.

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