'Они обменяли столы на окопы, ручки на оружие, а жизнь на свободу': Порошенко обнародовал список погибших в полномасштабной войне членов команды

Петр Порошенко поименно вспомнил каждого члена команды "Евросолидарности", отдавшего жизнь в боях за Украину с начала полномасштабного вторжения. В этом страшном списке – уже 66 фамилий.

Пятый президент обнародовал его на своей странице в Facebook.

"Они обменяли столы на окопы. Ручки на оружие. А жизнь на свободу", – написал Порошенко.

1. Бабич Глеб Валерьевич

2. Барна Олег Степанович

3. Бац Василий Фаддеевич

4. Бреславец Андрей Владимирович

5. Веремененко Анатолий Степанович

6. Воробьев Александр Трофимович

7. Головченко Юрий Борисович

8. Гончарук Руслан Владимирович

9. Дерюгин Константин Валерьевич

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10. Дзидзюк Алексей Иванович

11. Домашин Юрий Григорьевич

12. Дружкевич Юрий Игоревич

13. Экзархов Анатолий Иванович

14. Жеребецкий Тарас Петрович

15. Жидков Андрей Борисович

16. Жмихов Анатолий Александрович

17. Жук Роман

18. Жума Андрей Владимирович

19. Зайцев Вячеслав Алексеевич

20. Зенц Вячеслав Борисович

21. Ильницкий Сергей Васильевич

22. Ищенко Василий Викторович

23. Кабачок Виталий Иванович

24. Казмерчук Андрей Михайлович

25. Карбан Анатолий Евгеньевич

26. Каракай Юрий Витальевич

27. Касапенко Анатолий Максимович

28. Качур Юрий Юрьевич

29. Киселев Сергей Владимирович

30. Кисиль Василий Степанович

31. Корх Олег Михайлович

32. Котузяк Федор Степанович

33. Красовский Виталий Геннадиевич

34. Левицкий Владимир Богданович

35. Линский Владимир Иванович

36. Логвин Александр Алексеевич

37. Лукаш Вадим Александрович

38. Мартимянов Олег Владимирович

39. Мартынюк Александр Ксенофонтович

40. Миткалик Олег Павлович

41. Милеев Юрий Васильевич

42. Мяликгулиев Назар Курбангельдиевич

43. Наумов Виктор Афанасьевич

44. Неведров Дмитрий Анатольевич

45. Никитенко Максим

46. Остапов Роман Богданович

47. Петлинский Александр Нарцизович

48. Покатило Михаил Дмитриевич

49. Полищук Петр Николаевич

50. Пономаренко Сергей Васильевич

51. Разкевич Сергей Григорьевич

52. Росляков Сергей Викторович

53. Рудяк Тимофей Ярославович

54. Сенишин Владимир Дмитриевич

55. Соколов Антон Владимирович

56. Сторожук Николай Петрович

57. Теребий Андрей Богданович

58. Тимошенко Александр Васильевич

59. Ференци Руслан Иванович

60. Халапов Вениамин Рафаэлевич

61. Хлыпавка Олег Николаевич

62. Чабан Александр Александрович

63. Чайка Дмитрий Юрьевич

64. Скворец Платон Александрович

65. Юферов Дмитрий Владимирович

66. Якименко Виталий Анатольевич

67. Ярмоленко Виктор Васильевич

"Депутаты, активисты или просто партийцы. Вы были разные, но всех объединяло одно - вы члены "Европейской Солидарности", часть нашей команды. Вы жили за Украину. Вы погибли за Украину. Вечная память героям. Вечная слава Вооруженным Силам", - написал Петр Порошенко.