Она не погибла, ее убили. Брат Анны Гайдаржи и дядя 4-месячного Тимофея со слезами на глазах рассказал шокирующие детали трагедии в Одессе

В результате террористического обстрела Одессы и попадания беспилотника "Шахеда" в жилой дом 2 марта погибла женщина Анна Гайдаржи вместе с 4-месячным сыном Тимофеем, фото которых облетело сеть. Чудом целыми остались отцом –пастор Сергей Гайдаржи и дочь Лиза. Как утверждает брат Андрей Сидак, Анна, будто, знала, что что-то плохое должно было произойти и уберегла старшего ребенка от осиротевшей, нарушив семейную традицию.

О событиях той ночи Сидак в интервью Алексею Суханову вспоминает со слезами на глазах. Он сначала не понял, что сестра была в комнате, развалины которой из-за попадания уже были на земле. У специалистов, имеющих дело с обломками военной техники, Андрей узнал, что "Шахед" в ту ночь летел целенаправленно в дом.

"Мы понимаем, когда говорим, что она погибла, – ее убили. Мы это окончательно знаем, потому что разговаривали с человеком, который занимается обломками "Шахедов", ракет... И мы спросили, неужели? Может, это сбили и он так упал? Он сказал, что это направленная атака. Так было запрограммировано. Потому что "Шахед", когда подлетает к цели, у него есть несколько метров, когда он взрывается. Если бы его сбили, то он взорваться мог и в небе, и где-то в другом месте. Те масштабы разрушений, которые испытали люди, сто процентов были направлены. И мы хотим, чтобы мир видел, что делает Россия", – едва сдерживая эмоции рассказал брат Анны.

Андрей Сидак вспомнил поиски сестры в ночь и свою надежду на чудо. Он побежал в полуразрушенную квартиру в поисках родных, но никого там не нашел. Уже со временем мужчина понял, что ребенок с матерью внизу под завалами.

"В квартире тогда еще было очень много дыма. Все горело. Знаете, когда мне сказали "под завалами", я думал, что может прилет был сверху и что-то горит. Я не понял сначала, когда увидел эту груду камней, что это была та комната, где была она. Когда я уже выбежал, увидел комнату, увидел, как расположены комнаты в квартире и понял, что Анюта там, в самом низу, я понимал, что, если она была в той комнате, на нее обрушилось шесть этажей сверху", – вспомнил мужчина.

В то время Сергей Гайдаржи пытался найти жену, вручную разбирая завалы. Из-за того, что семья проживала на 3 этаже, спасателям пришлось сначала разобрать развалины шести квартир. Так, мужчина узнал их матрас, а под ним уже нашли мертвую Анну и Тимофея. Дочь в то время уже забрали домой к тёте.

"Так получилось, что плита, когда ударило, она перевернула кровать и Анечка была под кроватью, а все падало сверху. Хотя и снизу тоже было многое. Но когда подняли кровать, она была накрыта одеялом и была видна только ее рука. Кисть руки. Я кричу: "Сергей, это она?" А он спрашивает, есть ли у нее на руке резинка. Я говорю: "Сергей, не видел резинку, но рука 100% ее". И малыша рука. Видно было только ее руку и руку малыша", – рассказывал один из знакомых Анны.

Сергей с дочерью Лизой чудом остались в живых из-за стечения обстоятельств, заставивших их двоих остаться в другой почти не пострадавшей комнате.

"Я с Лизи, как обычно, в комнате засыпаю, а потом она (жена. – Ред.) меня ночью зовет и говорит "Любимый, идем со мной". Она не может, говорит: "Не могу сама заснуть". И всегда меня зовет. И в этот вечер мы с Лизи заснули, и она меня не позвала", – рассказывал ранее Сергей Гайдаржи о том, что спасло его с 2-летней дочерью.

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