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"Он символ борьбы с российской нечистью": Порошенко заявил о готовности внести часть залога за Червинского

Мария Шевчук
Общество
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'Он символ борьбы с российской нечистью': Порошенко заявил о готовности внести часть залога за Червинского

Петр Порошенко отреагировал на решение суда отпустить разведчика Романа Червинского под залог. Пятый президент предложил семье Червинского внести часть залога.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Он уже стал символом. Символом борьбы с худшей р**истской нечистью и символом героизма украинских разведчиков. Роман Червинский. Он сражался с россиянами. Он сражался с политическим авторитаризмом и политическими преследованиями. А мы, миллионы украинских патриотов, боролись за него! Тот случай, когда стоит упомянуть гениального Тараса с его "боритесь-поборете", – написал Порошенко в соцсетях.

"Я решил предложить Роману, его семье внести ту часть суммы залога, которой не хватает для исполнения решения суда по залогу. Чтобы после многочисленных судебных заседаний и откровенных издевательств Роман наконец-то был на свободе и продолжал свою борьбу свободным человеком – за правду, справедливость и Украину", – отмечает Порошенко.

По его словам, народ Украины всегда остро ощущает несправедливость. "Несправедливо, когда убийца Цемах на свободе в России, а украинский герой разведчик Червинский, который его захватывал, за решеткой в Украине", – убежден пятый президент.

"И так мы, наша команда, которая готова была в полном составе взять Романа Червинского на поруки, будем бороться за каждого украинского военного, каждого из тех, кто защищает Украину", – пишет Порошенко.

Ранее все 27 народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" выразили готовность взять Романа Червинского на поруки.