'Он символ борьбы с российской нечистью': Порошенко заявил о готовности внести часть залога за Червинского

Петр Порошенко отреагировал на решение суда отпустить разведчика Романа Червинского под залог. Пятый президент предложил семье Червинского внести часть залога.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Он уже стал символом. Символом борьбы с худшей р**истской нечистью и символом героизма украинских разведчиков. Роман Червинский. Он сражался с россиянами. Он сражался с политическим авторитаризмом и политическими преследованиями. А мы, миллионы украинских патриотов, боролись за него! Тот случай, когда стоит упомянуть гениального Тараса с его "боритесь-поборете", – написал Порошенко в соцсетях.

"Я решил предложить Роману, его семье внести ту часть суммы залога, которой не хватает для исполнения решения суда по залогу. Чтобы после многочисленных судебных заседаний и откровенных издевательств Роман наконец-то был на свободе и продолжал свою борьбу свободным человеком – за правду, справедливость и Украину", – отмечает Порошенко.

По его словам, народ Украины всегда остро ощущает несправедливость. "Несправедливо, когда убийца Цемах на свободе в России, а украинский герой разведчик Червинский, который его захватывал, за решеткой в Украине", – убежден пятый президент.

"И так мы, наша команда, которая готова была в полном составе взять Романа Червинского на поруки, будем бороться за каждого украинского военного, каждого из тех, кто защищает Украину", – пишет Порошенко.

Ранее все 27 народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" выразили готовность взять Романа Червинского на поруки.