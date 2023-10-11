OLIZ и UNITED24 запустили благотворительную коллекцию платков с работой Куинджи, мозаикой из Михайловского собора и росписью дома Полины Райко

Творческие произведения, которые Россия похитила или уничтожила, являются частью выдающегося наследия украинской культуры. Каждый платок в коллекции – помощник в культурной дипломатии, возможность рассказать миру правду об утраченных украинских сокровищах.

Только за первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году россияне вывезли коллекции из 40 украинских музеев. Впрочем, у этой позорной практики есть глубокие корни, ведь Россия похищает и присваивает украинские произведения искусства на протяжении сотен лет. Проект OLIZ и UNITED24 рассказывает историю трех таких работ, созданных в разные исторические периоды, но имеющих общую судьбу.

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Когда пять лет назад мы запустили бренд OLIZ, то стремились с помощью моды популяризировать украинское искусство. Мы постоянно сотрудничали с музеями и помогали им. Но во время полномасштабного вторжения Украина переживает беспрецедентные потери художественного наследия, ведь все музеи на оккупированных территориях потеряли свои коллекции И даже после деоккупации музеям очень трудно выживать, например, Херсон ежедневно находится под обстрелами, поэтому мы объединились с фандрейзинговой платформой UNITED24 и создали коллекцию, которая напомнит миру, насколько глубока проблема присвоения русскими нашего культурного наследия. Мы верим, что вскоре Украина сможет вернуть не только свои территории, но и похищенные произведения искусства", – рассказывает основательница OLIZ Кристина Олиярнык.

Средства по продаже платков будут направлены на восстановление домов в Киевской области, которыми занимается платформа UNITED24.

"Художественные произведения, легшие в основу коллекции OLIZ и UNITED24, были присвоены или уничтожены Россией. Как и многие другие, точное количество которых невозможно представить. Их взрывали, резали, сжигали, втаптывали в землю, но преимущественно похищали. музеях и галереях и назвать русским искусством. Каждый платок – история похищенной или уничтоженной работы украинских художников. Каждый платок – помощник в культурной дипломатии, возможность рассказать миру правду И мы надеемся, что доноры UNITED24 из 110 стран помогут нам распространить эти истории. платок – символ нашей веры, что однажды справедливость возобладает. Все похищенное вернется домой. Все уничтожено будет восстановлено. Именно поэтому средства от продажи коллекции будут направлены на восстановление Украины", – объясняет Ярослав Гресь, координатор платформы UNITED24.

Три работы по коллекции:

Мозаика "Святой великомученик Димитрий Солунский"

На этом платке – уникальная мозаика. Неизвестный мастер создал его в начале XII в. для Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в самом сердце Киева. Она украшала храм почти тысячу лет и пережила монголо-татарское нашествие, землетрясения и пожары.

В 1937 году советские власти уничтожили собор: его взорвали на глазах у всего города. Мозаика была демонтирована и вывезена в Москву в 1938 году. Сегодня она находится в главном музее России – Третьяковской галерее.

Архип Куинджи. "Красное мероприятие"

На платке изображена знаменитая работа Архипа Куинджи "Красное мероприятие", над которой художник работал в 1905 – 1908 годах. Куинджи родился в Мариуполе и происходил из древнего рода греков, проживавших в Причерноморье еще с античных времен. Самые его работы изображают украинские пейзажи. Холст, на котором краснеет закат над рекой Днепр, считают одним из последних шедевров художника.

Оригинал этой картины находится в знаменитом нью-йоркском Музее искусства Метрополитен, а ее эскиз хранился в Мариупольском художественном музее им. Куинджи. Весной 2022 года в результате российского авиаудара музей был разрушен, а более 2000 работ похищены. В их числе и бесценный эскиз. Его судьба пока неизвестна.

Роспись дома-музея Полины Райко

На платке воспроизведен фрагмент росписи дома украинской художницы Полины Райко в Олешках Херсонской области.

Райко – уникальная художница, представительница наивного искусства, которая, не имея художественного образования, за шесть лет превратила свой дом в настоящее произведение искусства. Здесь на стенах ожили ее сны – удивительные животные и сказочные растения. После смерти художницы ее дом превратили в музей.

6 июня 2023 россияне взорвали Каховскую ГЭС – и большая вода подтопила дом. Большинство росписей потеряно навсегда. Сегодня Олешки находятся под российской оккупацией.

Поддержать и присоединиться к проекту можно на сайте UNITED24, а познакомиться со всей коллекцией на сайте oliz.com.ua.