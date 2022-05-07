Олимпийский призер Денис Силантьев передал бронежилеты медикам и спасателям от группы Метинвест

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев передал военным и медикам очередную партию бронежилетов, приобретённых группой Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Первыми 10 бронежилетов получили военные медики, которые вывозят раненых из горячих точек. Ещё 10 - бойцы ГСЧС Запорожской области.

Денис Силантьев отметил, что на своём опыте в качестве волонтера знает, как сложно сейчас купить и доставить качественные средства защиты. ".... Сегодня я приехал в Запорожье для того, чтобы от компании Метинвест, от Рината Ахметова и Вадима Новинского передать двадцать бронежилетов нашим медикам и спасателям, которые будут спасать жизни людей, и которым мы тоже должны обеспечить безопасность. Это бронежилеты высокого, четвёртого класса защиты, которые помогут им остаться в безопасности. Я благодарен всем, кто спасает, кто лечит, кто оказывает помощь Украине и украинцам, ведь только объединившись, мы сможем обеспечить нашу победу", - отметил он.

Видео дня

Качество средств защиты оценили и военные. "Эта защита – легкая и качественная, а раньше приходилось уклоняться от вражеских пуль в тяжелых и неповоротливых жилетах, - отмечает военнослужащий с позывным "Леший".

Напомним, ранее Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой Метинвест, медикам, участникам ТРО и работникам ГСЧС в Киеве.

Как известно, компания Метинвест передала на украинские предприятия 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тысяч бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты, а также передает украинским бойцам нужную технику - квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.