На отдыхе в Бердянске внезапно умерла украинская журналистка

В городе Бердянск Запорожской области в четверг, 19 августа, умерла украинская журналистка, бывшая сотрудница издания OBOZREVATEL Ольга Байвидович. На юге Украины она отдыхала на море вместе с дочерью.

Трагическое событие OBOZREVATEL подтвердила дочь Ольги Александра. Известно, что на отдыхе женщине стало плохо. Предварительная причина смерти – сердечный приступ.

У женщины остались дочка и пожилая мама. Сейчас решается вопрос по поводу перевозки тела в Киев. Просим всех неравнодушных помочь дочери Байвидович финансово (номер карты Александры – 4149 4991 4657 5186).

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В комментариях к посту о трагической гибели журналистки в Facebook-группе "I love GPK" знакомые рассказали: иногда женщина жаловалась на сердце.

Также в сети сообщили, что у Байвидович якобы была хроническая сердечная аритмия, а зимой она перенесла коронавирус.

По информации знакомых, когда женщине в Бердянске стало плохо, она долго ждала приезда скорой помощи.

Друзей и коллег новость о смерти Ольги повергла в шок. Многие отметили, что еще недавно переписывались с ней.

На странице в социальной сети Ольга делилась фотографиями, сделанными на отдыхе у моря.

Коллектив OBOZREVATEL выражает искренние соболезнования семье и друзьям Ольги Байвидович и скорбит вместе с ними. Светлая память!

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июле в Страсбурге (Франция) умер украинский журналист-международник и корреспондент издания "Укринформ" Андрей Лавренюк.

В августе 2021 года в Риге на 62 году жизни скончался известный журналист-расследователь Дмитрий Запольский. В 2019 году он выпустил нашумевшую книгу "Путинбург", в которой рассказывал о том, как Владимир Путин и другие нынешние правители России пришли к власти.