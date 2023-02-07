Около 77% украинцев поддерживают бойкот участия россиян и белорусов в Одимпиаде-2024 – опрос

Подавляющее большинство украинцев негативно относятся к возможному решению Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть вероятность возвращения россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024. Они считают, что Украине предстоит бойкотировать олимпиаду в случае допуска туда участников из РФ и РБ.

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Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией "Active Group". Опрос проходил 3-4 февраля с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Так, по результатам социсследования, 89,6% опрошенных ответили, что негативно относятся к возможному решению МОК вернуть россиян и белорусов к играм. С них 77,2% – отрицательно и 2,4% – скорее отрицательно.

Если россияне и белорусы все же будут допущены к олимпийским играм, то 76,6% украинцев выступают за бойкот олимпиады. При этом 64% респондентов ответили, что полностью поддерживают решение НОК Украины о бойкоте. И еще 12,7% – что в целом поддерживают, но имеют определенные опасения.

Подавляющее большинство украинцев считают, что в случае допущения России и Беларуси к участию в Олимпиаде, они используют этот шанс для распространения своей пропаганды в Европе. Такого мнения придерживаются 82,4% опрошенных, из них 50,4% – однозначно согласны, 32% – скорее согласны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина приняла окончательное решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска к ним спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны отвечать нескольким критериям, в частности, не выступать в поддержку войны в Украине.

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