Около 30 тысяч человек уже получили гуманитарную помощь от проекта 'Спасаем жизнь'

В течение двух месяцев 28 105 человек уже получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Благодаря пожертвованиям почти семи десятков компаний со всего мира в пострадавшие от войны регионы Украины было доставлено 1644 тонн пакетов – продуктов, товаров первой необходимости, средств гигиены и медикаментов для больниц.

Из них было доставлено на распределительный центр в Запорожье – 650 тонн, 532 приехало в Кривой Рог, 255 – в Каменское, а 207 – в Днепр. В центрах товары формируются в гуманитарные наборы, а оттуда помощь распределяется в города и общины, нуждающиеся в немедленной поддержке. Так, гуманитарный груз уже поступил в Лозоватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолатовскую общины Днепропетровщины, а также Петровскую общину на Кировоградщине. Помогает инициатива бизнеса SCM и в зоне активных боевых действий на Донбассе. "Спасаем жизнь" уже передал 13 тысяч наборов гуманитарной помощи жителям Покровска, еще 6 тысяч - в город Авдеевка.

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Приоритетную помощь получают социально незащищенные слои населения – многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, вынужденные переселенцы и семьи, пострадавшие от войны. Одна из главных целей проекта на ближайшее время – добиться ежемесячной поддержки наборами 100 тысяч украинцев. С помощью доноров организации уже собрано около половины средств от необходимых – 749 тыс. евро.

Также из этих гуманитарных грузов в прифронтовых городах формируется стратегический запас на случай обострения ситуации со снабжением. На это основные доноры проекта – Метинвест и ДТЭК – уже выделили 5,26 млн евро из 6,2 необходимых.

Деятельность гуманитарной инициативы высоко оценили Министерство по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам, Министерство инфраструктуры, военно-гражданские администрации Донецкой области и г. Авдеевка, Запорожский горсовет.

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.