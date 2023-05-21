Оккупированный Симферополь внезапно остался без света: что известно

В ряде районов Симферополя и пригороде вечером 21 мая пропал свет. Оккупационные власти Крыма заявили о "технологическом отключении", но причину неполадки не назвали.

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В частности, советник оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков по состоянию на 23:11 заявил, что "сработала автоматика". Он пообещал, что электроэнергия вернется в дома симферопольцев "через 30-40 минут" (фото и видео размещены внизу новости).

"В 22:49 в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были частично обесточены абоненты в г. Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", – заявил Крючков.

По его словам, устранением последствий аварии занимаются сотрудники "Крымэнерго", и "работы будут закончены в кратчайшие сроки".

По состоянию на 00:29 в "Крымэнерго" заявили о восстановлении электричества в восточной части Симферополя. Свет появился в селах Трудовое, Белое и Живописное.

Российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на источники, пишет, что причина отключения электричества в Симферополе не прилет, а подрыв линии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Симферополе зафиксировали "зубы дракона" на прицепе с бердянскими номерами. Оккупанты в преддверии контрнаступления ВСУ продолжают укреплять захваченные территории.

– 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд. После диверсии, которая остановила ж/д сообщение с Черноморским флотом РФ, оккупанты резко озаботились "вопросами безопасности".

– Россияне в сети подняли панику из-за взрыва на железной дороге в Крыму. Они задаются вопросом, сколько еще можно терпеть "издевательства".