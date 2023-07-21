Оккупанты завезли на ЗАЭС работников с шести российских атомных станций: какая ситуация сейчас и есть ли риск теракта

На Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре захватчикам пришлось привезти атомщиков-россиян. Предварительно, речь идет о сотрудниках шести АЭС на территории страны-агрессора.

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Это могут быть специалисты с Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций. Такие предварительные данные получил Центр национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что работников "Росэнергоатома" оккупантам пришлось пригласить в связи с нежеланием работников ЗАЭС идти на сотрудничество.

"По неполным данным, речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части России", – сказано в сообщении.

В НАЭК "Энергоатом" ранее заявляли, что оккупанты пытаются запустить блок № 4 на ЗАЭС. Этот шаг ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность станции, поэтому украинский персонал категорически отказывается выполнять преступный приказ. В сложившийся ситуации запуск блока будет прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулирования Украины.

В целом риск теракта на ЗАЭС остается, пока там находятся российские военные. Об этом заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и Запорожская станция – находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась, и разминирование там не происходило", – рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что Москва продолжает политику шантажа. "Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", – сказал Юсов.

В то же время инспекцию МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергии – российские захватчики допустили только на те объекты, где специалисты не выявили мин.

Инспекторы "все еще ожидают доступа на крыши зданий реакторов", заявил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси.

В отчете МАГАТЭ на официальном сайте сообщается, что после посещения энергоблоков 1 и 3 ранее в июле специалисты 17 июля посетили здание реактора энергоблока 2, а 18-го числа – энергоблока 4. В каждом случае группа проверила блочный щит управления (БЩУ), реакторный зал, бассейн выдержки, аварийный БЩУ, помещения, в которых расположены электрические шкафы систем безопасности, машинный зал.

"В машинных залах энергоблоков 1, 2 и 4 эксперты МАГАТЭ видели транспортные средства, однако видимых следов взрывчатых веществ или мин обнаружено не было. Группе еще не предоставили запрошенный доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4, которые представляют особый интерес. Агентство продолжает запрашивать такой доступ", – сказано в тексте.

Как писал OBOZREVATEL:

– 19 июля ГУР предупредило, что оккупанты могут готовить очередные провокации на ЗАЭС. Это может быть имитация атаки на станцию с применением тяжелых вооружений. Обвинить в попытке "штурма" стратегического объекта противник хочет Силы обороны Украины.

– Также сообщалось, что захватчики используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, на АЭС в последнее время находилось около 500 россиян – военных и работников "Росатома".

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