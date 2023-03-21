Оккупанты вывозят из Крыма семьи и распродают имущество: в ГУР рассказали о панике у захватчиков

Представители оккупационных администраций во временно захваченном Россией Крыму начали вывозить с полуострова семьи и продавать там свое имущество. Оккупанты боятся, что освобождение Крыма и его возвращение под власть Украины уже близко.

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 20 марта. По его словам, россияне не хотят рисковать своими родными.

"Если говорить о поведении оккупационных властей и администрации, командовании военных, то их семьи уезжают, имущество продается. Они не хотят рисковать своими родными", – сообщил Юсов.

Он сказал, что украинский Крым больше не является курортным полуостровом, поскольку оккупанты превратили его в военную базу. Там готовят укрепления и роют траншеи, ожидая контрнаступления ВСУ. Создание таких конструкций свидетельствует о том, что россияне боятся.

"Враг осознает, что освобождение полуострова неизбежно, и пытается таким образом себя ободрять, но это картинка для широкой общественности", – сообщил представитель разведки.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму среди приехавших коллаборантов и россиян растут панические настроения. К тому же, так называемые власти усилили мобилизацию на полуострове. В Центре национального сопротивления заявили, что в разных городах Крыма все чаще раздают повестки.

По данным учреждения, российский бизнес, зашедший на полуостров в 2014 году, выводит средства и готовится к эвакуации. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ялте в Крыму на побережье захватчики начали строить защитные сооружения. Под видом "реконструкции" набережной там сооружают систему окопов, растянувшуюся на сотни километров. А российские военные все больше паникуют из-за "бавовны" и на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Они стали эвакуировать свои семьи в РФ.