Оккупанты выводят из строя свою технику, чтобы не воевать, а для компенсации потерь в живой силе привлекают ППК ''Вагнер'' - Генштаб

Российские оккупационные войска самостоятельно выводят из строя свою технику, чтобы не воевать. А для компенсации потерь в живой силе привлекают наемников частной военной компании "Вагнер".

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В течение текущих суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара.

Также оккупанты совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Несмотря на большие потери, путинская армия все еще намерена выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью они сосредоточили основные силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Оккупанты продолжают удерживать свои подразделения в приграничных Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки.

В то же время противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариков, Волфин Сумской области и Волчанск, Фиголовка и Двухлетняя Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях российские военные провели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это - Ольшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюковка, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Клищиевка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Милово, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку и Днепровское Херсонской области.

В то же время, во временно оккупированной Новой Каховке российские оккупанты продолжают массово мародерить. Новоприбывшие захватчики загружают награбленное имущество в военные грузовики.

В Мариуполе Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которую специально вывели из строя, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основанная причина неисправности военной техники - умышленный вывод из строя двигателей.

Россия использовала около 1200 "вагнеровцев", завербованных в тюрьмах из временно оккупированного Крыма, для доукомплектования подразделений.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 10 февраля ликвидировали на фронте по меньшей мере 1140 оккупантов из России. Всего на сегодняшний день 136 880 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми". Кроме этого, за полные 352 дня войны наши воины "демилитаризовали" тысячи единиц бронированной, автомобильной техники и сотни - авиации ВС РФ.

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