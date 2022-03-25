Оккупанты в Украине убивают детей и разрушают школы: в Офисе генпрокурора озвучили потери

Полномасштабное вторжение армии РФ в Украину привело к гибели 135 маленьких украинцев, еще 184 получили ранения. За последние сутки из-за действий оккупантов умерло несколько детей в Рубежном, а в Мелитопольском районе подростки подорвались на мине.

Постоянные обстрелы, ракетные и авиаудары врага разрушили или повредили сотни образовательных учреждений. Данные о потерях за месяц войны озвучил Офис генерального прокурора в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что больше всего малышей и подростков пострадало на Киевщине – 66, Харьковщине – 44, Донетчине – 46, Черниговщине – 34, Николаевщине – 25, Запорожье – 26. А также в Киеве – 16, Житомирской области – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14.

Видео дня

В ОГП отметили, что на Луганщине в результате ожесточенных боев в городе Рубежное погибли двое детей. За прошедшие сутки из-за обстрела войсками РФ села Новомихайловка Марьинского района на Донетчине ранения получили дети 6 и 13 лет.

Также 24 марта в селе Обильное Мелитопольского района Запорожья трое подростков 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Их госпитализировали, один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов войсками РФ повреждено 566 учебных заведений, из них 73 полностью разрушены. В общей сложности повреждения и разрушения получили свыше 230 школ и 155 детсадов.

Прокуроры отмечают, что наихудшая ситуация наблюдается в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. От вражеского огня также пострадали более 40 детских заведений, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", – пояснили в ОГП.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине россияне из танка расстреляли авто, в котором была семья с двумя детьми. В результате действий путинских террористов погибли взрослые и 9-летняя девочка, парень 17 лет получил ранение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!