В Харьковской области российский танк расстрелял авто, в котором была семья с двумя детьми

В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. В результате действий путинских террористов родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения.

Об этом сообщили в Facebook Офиса Генерального прокурора. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но оккупанты были неумолимы.

В ОГП также отметили, что по состоянию на утро 22 марта погибли 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 58, Харьковской – 40, Черниговской – 31, Донецкой – 30, Николаевской областях – 24, Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

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Напомним: с начала вторжения вражеской армии РФ в Украину, с 4 часов утра 24 февраля и до полуночи 20 марта жертвами войны стал 2421 мирный украинец. Среди них 925 человек погибли, а 1496 травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел села Заводы в Изюмском районе Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла семья, в частности ребенок.

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