На Запорожье дети нашли на улице боеприпас и игрались, пока он не взорвался: детали трагедии

Из-за постоянных обстрелов в Запорожской области за последнюю неделю пострадали многие мирные жители: как взрослые, так и дети. В четверг, 24 марта, стало известно, что трое подростков обнаружили опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним пока он не сдетонировал.

Об этом на Facebook-странице сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации. По их данным, пострадавших госпитализировали в Мелитопольскую больницу, и один ребенок находится в реанимации. "Такие остатки войны угрожают безопасности детей и приводят к травмам, увечьям, потери жизни", – говорится в сообщении.

Полковник ВСУ Иван Арефьев, спикер Запорожской областной военной администрации, напомнил украинцам о том, что в военное время нужно быть внимательными: "Враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды. И об этом нужно рассказывать детям. Ведь они (опасные находки – Ред.) могут выглядеть как игрушка, мобильный телефон, шариковая ручка – начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы".

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Спикер добавил, что противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, и их корпус из пластика может быть разного цвета. Ни в коем случае не следует пытаться поднять или обезвредить эти опасные находки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Запорожье российские военные используют форму ВСУ для проведения диверсионных действий. Таким образом, оккупанты нарушают международные конвенции по правилам ведения войны. Солдаты страны-агрессора также задерживают и не пропускают гуманитарные конвои.

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