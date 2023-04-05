Оккупанты в Мелитополе запугивают население наступлением ВСУ, а в Херсонской области запретили жителям села выходить из домов – Генштаб

Российские оккупанты продолжают террор местного населения временно захваченных ими населенных пунктов Украины. В оккупированном Мелитополе пугают наступлением защитников Украины, а в Херсонской области из-за перемещения техники людям запретили выходить из домов.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook утром среды, 5 апреля. По данным украинских военных, российские захватчики оказывают на украинский народ психологическое давление.

Так, в Мелитополе Запорожской области, оккупанты распространяют листовки про якобы эвакуацию жителей временно захваченного города в страну-агрессор Россию. Пугают людей будущим наступлением Сил обороны Украины.

А в поселке Большая Кардашинка в Скадовском районе Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупационной армии России по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей.

Захватчики запретили людям покидать свои дома, а также усилили проверку документов и мобильных телефонов.

3 апреля местные СМИ Мелитополя писали, что после серии взрывов в городе у российских оккупантов и коллаборантов началась истерика. Журналисты предположили, что захватчики и их приспешники готовятся к очередному "жесту доброй воли".

В связи с этим по городу массово распространяют листовки об "эвакуации".

Отметим, что взрывы в городе происходят практически ежедневно. 3 апреля взорвался автомобиль с коллаборантом Максимом Зубаревым. Днем ранее украинские воины нанесли удары по домам, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ". Еще раньше раздались взрывы возле кафе "Джокер" и казарм захватчиков, а до этого партизаны подорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты принудительно вывозят гражданское население из города Олешки в Херсонской области якобы из-за обстрелов со стороны Сил обороны Украины. Людей в принудительном порядке вывозят в поселок Чаплинка, расположенный дальше линии столкновения. Захватчики после этого занимают опустевшие дома местных жителей.

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