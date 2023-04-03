У оккупантов и коллаборантов в Мелитополе началась истерика после серии ''бавовны'': по городу массово распространяют листовки об ''эвакуации'' - СМИ

После серии взрывов во временно оккупированном Мелитополе у российских оккупантов и коллаборантов началась истерика. Вероятно, захватчики и их приспешники готовятся к очередному "жесту доброй воли".

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В этой связи по городу массово распространяют листовки об "эвакуации". Об этом сообщает местное издание "РИА – Мелитополь".

Так, в воскресенье, 2 апреля, взрывы произошли в локомотивном депо, которое активно использовали военные путинской армии. В целом было зафиксировано три прилета.

После этого в Мелитополе начали массово раздавать листовки об "эвакуации". Примечательно, что население уже прямым текстом призывают готовиться к выезду из города.

Журналисты добавили, что оккупанты, захватив Мелитополь, рассказывали, что город якобы "под защитой российской ПВО и к обороне готов", а по факту оказалось, что это уже далеко не глубокий тыл для оккупантов. Более того, в Мелитополе продолжают функционировать партизаны, которые отправляют коллаборантов вслед за российским кораблем.

Отметим, что утром, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе вновь прогремели взрывы. По предварительным данным, взорвался автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого.

По информации Telegram-канала "РИА – Мелитополь", в автомобиле взорвался коллаборант Максим Зубарев. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Во время оккупации предатель добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и занял должность так называемого "главы" поселка Акимовка Мелитопольского района.

Ранее сообщалось, что 27 марта, во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области обильно цвела "бавовна". Украинские воины нанесли удары по зданиям, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ", а также две ремонтные базы на территории депо в Мелитополе и в поселке Веселое в 30 км от райцентра.

Накануне стало известно, что в Мелитополе прогремели взрывы возле кафе "Джокер" и казарм захватчиков. Местные СМИ отметили, что "бавовна" произошла в здании, где была размещена так называемая служба государственной безопасности.

Также несколько дней назад в городе партизаны взорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле местного коллаборанта Сергея Сковырко, который во время оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.