Оккупанты в Мелитополе демонтировали памятник Тарасу Шевченко: снимали с постамента под покровом ночи. Фото

В Мелитополе, временно захваченном ВС РФ, оккупанты сняли с постамента памятник Тарасу Шевченко на площади Победы. Демонтаж они провели поздно вечером 13 января.

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Об этом 14 января на своем Telegram-канале сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров. Он написал, что террор дошел даже до памятников, при этом захватчики "настолько боятся народного сопротивления, что как крысы вылезают из своих нор исключительно под покровом ночи".

Мэр напомнил, что несколько месяцев назад россияне вывесили на главный флагшток города свой триколор – тоже посреди ночи.

"О*ки полагают, что, спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч жителей, которые остаются в оккупации. Однако уже получают обратный эффект. Наши символы, как и наших жителей, не сломать. Герои Украины – не на бумаге и не в камне. Они находятся в наших сердцах и среди нас", – отметил Федоров.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты снесли знаменитый Дом с часами. Это здание было объектом культурного наследия, там находилась мастерская мирового гения монументального искусства, художника Виктора Арнаутова.

– А в оккупированном Луганске кремлевские приспешники осквернили памятник украинскому писателю и художнику Тарасу Шевченко, нацепив на него табличку, якобы он – "русский".

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