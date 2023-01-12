Уничтожают все: оккупанты в Мариуполе снесли Дом с часами, которые были историческим памятником. Фото

Оккупанты в Мариуполе снесли знаменитый Дом с часами. Это здание было историческим памятником, там находилась мастерская мирового гения монументального искусства художника Виктора Арнаутова.

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Как напомнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, с начала демонтажа захватчики утверждали, что это якобы "не снос, а реконструкция". Однако сегодня от обгоревшего Дома с часами практически ничего не осталось.

"Вот она – реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю подлинную историю Мариуполя", – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Советник мэра также опубликовал фото здания, сделанные 11 и 12 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрющенко рассказал, что российские захватчики превратили Мариуполь в настоящее гетто с огромными кладбищами и свалками. Горы мусора продолжают расти, из-за чего городу грозит большой пожар.