Оккупанты в Луганской области целенаправленно стреляют по женщинам, детям, старикам

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города Северодонецк и Рубежное. А в ночь на 13 марта российские военные также атаковали Попасную и Лисичанск – повреждены газопроводы и несколько домов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, число жертв среди мирного населения пока что установить не удалось.

"Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целят в тех, от кого не будет сопротивления – женщин и детей, стариков. Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка "А россияне это сделали, целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Россияне уничтожают всех, не медля", – подчеркнул Гайдай.

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Отметим, сегодня ночью под вражеский обстрел также попал пассажирский поезд в Донецкой области, направлявшийся для осуществления эвакуационного рейса. В результате погибла одна из проводниц, еще одна получила ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала российско-украинской войны оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава. Также уничтожено свыше 1226 бронемашин и 374 танка.

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