Оккупанты 'узаконили' перераспределение конфискованных у украинцев квартир: кому они достанутся

Российские захватчики "узаконили" решение о перераспределении конфискованных на оккупированных территориях Украины квартир, которые ранее отобрали у законных владельцев. Часть этого жилья враг хочет передавать в федеральную собственность России.

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В конце концов такие квартиры будут переданы участникам войны против Украины и россиянам, которых поощряют переезжать на оккупированные территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Как оккупанты планируют распределить конфискованные у украинцев квартиры в Луганской области:

– до 35% конфискованного жилья будет передано в федеральную собственность России;

– до 30% останется в собственности "ЛНР";

– 35% останутся в распоряжении местных "муниципалитетов".

"Таким образом, Москва напрямую получает часть награбленного имущества, что свидетельствует о реальной цели оккупации – не только военный контроль, но и масштабное хищение ресурсов", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий. Украинцев лишают лекарств и медицинской помощи, заставляя их таким образом получать российские паспорта.

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