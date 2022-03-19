Оккупанты устроили мощные обстрелы на Луганщине: есть погибшие и раненые. Фото

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Российские оккупанты 18 марта снова обстреляли Луганскую область. В результате погибли 4 человека, еще 10 получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что были повреждены 54 дома и объекта инфраструктуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, противник накрыл огнем Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную.

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Из 54 поврежденных зданий: 19 многоквартирные жилые дома, 19 частных жилых домов, два учреждения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские помещения и хозяйственные сооружения.

Кроме того, за сутки спасатели ликвидировали 46 пожаров, вызванных обстрелами оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18 марта на пятиэтажный дом упали остатки ракеты российских оккупантов. Там один человек погиб, а еще четверо были травмированы.

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