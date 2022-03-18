В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку в одном из районов
Российские оккупанты в пятницу, 18 марта, обстреляли Подольский район Киева. По предварительным данным снаряд попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
"Предварительно было два взрыва с разницей примерно в 10 минут – первый около 8:00. В частности, было попадание в многоэтажны жилой дом. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока не известно", – рассказал наш собеседник.
В пресс-службе КГГА подтвердили информацию об обстреле со стороны российских оккупантов.
"Обстрелян жилой квартал в Подольском районе. На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", – сообщили в КГГА.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты несут потери, но не оставляют попыток атаковать Киев
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в четверг, 17 марта, остатки сбитой ракеты упали на многоэтажный жилой дом.
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