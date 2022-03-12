Группы дезертиров РФ двигаются к границе, у врага возникли огромные проблемы с комплектованием резерва – Генштаб

Вооруженные силы Украины сдерживают массированное наступление российских оккупантов и дают отпор на всех направлениях. В то же время у врага наблюдается огромная проблема з комплектованием резерва.

Такие данные по состоянию на утро 12 марта обнародовал Генеральный штаб ВСУ. По данным ведомства, есть данные о том, что группы дезертиров из числе военных РФ выдвинулись к границам страны-агрессора.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск", – говорится в сообщении.

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