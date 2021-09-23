Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, ранены два бойца ВСУ – штаб ООС

За минувшие сутки, 22 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате были ранены два бойца Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Отмечается, что по сравнению с днем до этого увеличилась интенсивность обстрелов на линии соприкосновения.

Пострадавшим украинским защитникам оказали неотложную помощь и доставили их в госпиталь. По словам врачей, их состояние здоровья удовлетворительное. Бойцы получили ранения вблизи Причепиловки. Там оккупанты сделали 23 выстрела из минометов.

Кроме того, обстрелы были зафиксированы в районе Светлодарска, Приазовья, Павлополя, Водяного, Зайцево и Новотошковского. Враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, гранатометы, стрелковое оружие, беспилотники. ВСУ открывали огонь по оккупантам в ответ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Яворивском полигоне Львовской области начались ежегодные украинско-американские учения Rapid Trident. Их основная цель – подготовка украинских вооруженных сил к совместным действиям в составе многонациональных батальонов во время возможных коалиционных операций.