Оккупанты ударили огнем по позициям ВСУ на Донбассе: ранен украинский защитник

На протяжении пятницы, 24 декабря, террористические группировки на Донбассе пять раз нарушили "режим тишины", обстреливая позиции Вооруженных сил Украины. В результате вооруженной атаки один из украинских защитников получил серьезное ранение.

Об этом сообщил Штаб Операции Объединенных сил на Facebook. Дважды оккупанты использовали оружие, которое признано запрещенным Минскими договоренностями.

Раненому бойцу оказали медицинскую помощь и отправили в военный госпиталь. Сейчас он находится в состоянии, которое врачи оценивают как средней тяжести.

Обстрел оккупанты вели в направлении Новозвановки, используя противотанковые гранатометы.

Минометы 120 мм калибра боевики использовали при обстреле украинских позиций у Марьинки.

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В сторону Катериновки противник вел обстрел из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Новолуганского использовал стрелковое оружие.

Украинские войска применили оружие для того, чтобы отреагировать на провокации и заставить врага прекратить огонь. Сейчас на линии разграничения установлена относительная стабильность.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия втайне перебросила на территорию Донбасса своих диверсантов.