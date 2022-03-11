Оккупанты убили экс-секретаря горсовета Броваров Здоровца

10 марта от пули противника в оккупированном селе Новая Богдановка Николаевской области погиб экс-секретарь и бывший депутат Броварского горсовета Алексей Здоровец. У мужчины остался малолетний сын и вдова.

Об этом сообщил глава Броварской мэрии Игорь Сапожко на Facebook. Погибший состоял в ВО "Свобода" и всегда отстаивал интересы Украины не только на словах, но и в бою с оккупантом.

"То, что творят эти мерзавцы на нашей земле – это преступление против человечества! От Броварского городского совета, исполнительного комитета, от себя лично, от всех, кто знал Алексея, выражаю искреннее соболезнование семье и близким...", – написал Сапожко в эпитафии.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Житомиром от рук оккупантов РФ погибли три человека, двое из жертв оказались белорусскими гражданами.

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