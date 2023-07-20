Оккупанты свезли на ЗАЭС работников шести атомных станций – ЦНС

Поскольку оставшиеся инженеры и технологи из Украины на Запорожской атомной энергостанции отказываются выполнять преступные приказы оккупантов, например, запускать четвертый блок, Россия направляет на объект собственных специалистов. На сегодня на территории объекта находятся представители "Росатома" из шести российских областей.

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Так, по информации Центра информационного сопротивления, атомщики "понаехали" в Энергодар из Саратовской, Тверской, Курской, Ростовской и Смоленской областей. Во всех этих центрах действуют энергостанции, подобные Запорожской.

Увы, это никак не упрощает жизнь тех сотрудников ЗАЭС, которые остаются на территории родного предприятия, несмотря на оккупацию. Войска противника похищают их для проведения "профилактических бесед" в застенках, чтобы те соглашались брать паспорта России.

Также захватчики создали "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 14 июля, на территории Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома". Оккупанты используют площадку атомного предприятия для хранения боеприпасов.

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